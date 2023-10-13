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13 октября, 01:14

Щенок с шестью лапами родился в Британии

Шестилапого щенка нашли брошенным на парковке в Британии

<p>Волонтёры выхаживают щенка с шестью лапами, брошенного на парковке в Британии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenacres08</p>

Волонтёры выхаживают щенка с шестью лапами, брошенного на парковке в Британии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenacres08

Жители британского Пембрук-Дока нашли на парковке у местного отеля брошенного щенка кокер-спаниеля с необычной особенностью. Животное имело не четыре, а шесть конечностей, сообщило местное издание People.

Бездомную собачонку передали волонтёрам. Они исследовали строение скелета найдёныша и выяснили, что дополнительная пара ног никак не мешает питомцу. Из-за сходства задних конечностей с хвостом русалки щенка назвали Ариэль.

Волонтёры выхаживают щенка с шестью лапами, брошенного на парковке в Британии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenacres08

Волонтёры выхаживают щенка с шестью лапами, брошенного на парковке в Британии. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / greenacres08

Чтобы дополнительные лапы не мешали тазу собаки развиваться и дальше, их было решено удалить. После операции Ариэля передадут в руки новых хозяев, которые быстро нашлись после сообщения ветклиники об особенном питомце.

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Схожий случай недавно произошёл и в Челябинской области. Там был обнаружен краснокнижный гребенчатый тритон с пятью конечностями. Амфибию-мутанта исследовали учёные Института экологии растений и животных УрО РАН.

Илья Пушкарев
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