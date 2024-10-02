Чёрный дым и мощное пламя: Появилось видео пожара в бизнес-центре с гостиницей в Москве
Пожар произошёл в бизнес-центре «Охотник» на Головинском шоссе в Москве
Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве, из здания эвакуировали порядка 120 человек. Об этом сообщает источник Life.ru в экстренных службах города.
Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве. Видео © Life.ru
На кадрах с места событий видно, как чёрный дым поднимается над центром, из крыши вырываются огромные языки пламени. В здании располагается одноимённая гостиница и магазин. О пострадавших информации не поступало.
Несколькими часами ранее в Екатеринбурге загорелся театр музкомедии. Находившиеся в здании люди выбирались на улицу через крышу здания, запасные выходы оказались заблокированы. Возгорание уже ликвидировано. Пострадал один мужчина. По предварительной информации, в гримёрке произошло короткое замыкание, после чего огонь перекинулся и на другие помещения.
Life.ru