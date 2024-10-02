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2 октября, 11:20

Чёрный дым и мощное пламя: Появилось видео пожара в бизнес-центре с гостиницей в Москве

Пожар произошёл в бизнес-центре «Охотник» на Головинском шоссе в Москве

Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве, из здания эвакуировали порядка 120 человек. Об этом сообщает источник Life.ru в экстренных службах города.

Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве. Видео © Life.ru

На кадрах с места событий видно, как чёрный дым поднимается над центром, из крыши вырываются огромные языки пламени. В здании располагается одноимённая гостиница и магазин. О пострадавших информации не поступало.

Несколькими часами ранее в Екатеринбурге загорелся театр музкомедии. Находившиеся в здании люди выбирались на улицу через крышу здания, запасные выходы оказались заблокированы. Возгорание уже ликвидировано. Пострадал один мужчина. По предварительной информации, в гримёрке произошло короткое замыкание, после чего огонь перекинулся и на другие помещения.

Умер мужчина, получивший жуткие ожоги при спасении детей из горящего театра в Екатеринбурге
Умер мужчина, получивший жуткие ожоги при спасении детей из горящего театра в Екатеринбурге
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Life.ru

Андрей Бражников
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