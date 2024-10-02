Чёрный дым и мощное пламя: Появилось видео пожара в бизнес-центре с гостиницей в Москве

Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве, из здания эвакуировали порядка 120 человек. Об этом сообщает источник Life.ru в экстренных службах города.

Бизнес-центр «Охотник» загорелся на Головинском шоссе в Москве. Видео © Life.ru

На кадрах с места событий видно, как чёрный дым поднимается над центром, из крыши вырываются огромные языки пламени. В здании располагается одноимённая гостиница и магазин. О пострадавших информации не поступало.