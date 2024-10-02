Выбили окна и выбрались на крышу: На Урале люди спасаются от огня в горящем театре музкомедии
В Екатеринбурге люди через крышу спасаются из горящего театра музкомедии
Люди спасаются от пожара через крышу в Екатеринбурге. Там горит театр музкомедии в центре города, пишет SHOT.
Люди спасаются от пожара через крышу. Видео © SHOT
Пять человек выбили окна и выбрались на крышу. На месте ЧП работают спасатели. На данный момент известно об одном пострадавшем.
Накануне в Москве огонь охватил небольшие заведения вблизи Савёловского вокзала. Уточнялось, что внутри находится много баллонов с газом. По всей округе распространился густой чёрный дым.
Обложка ©