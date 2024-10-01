Пожар в Москве уничтожил сразу семь кафешек
В Москве огонь охватил небольшие заведения, которые стояли близко друг к другу в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Об этом пишет SHOT.
Пожар в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, внутри находится много баллонов с газом. Сейчас пламя «доедает» остальные кафешки. По всей округе распространился густой чёрный дым. На место прибыли пожарные бригады. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в посёлке Тихий Угол в Тамбовской области разгорелся крупный пожар, поглотивший 28 строений. По данным местной администрации, причиной возгорания стало неосторожное обращение местных жителей с огнём.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff