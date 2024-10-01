Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 14:47

Пожар в Москве уничтожил сразу семь кафешек

В Москве огонь охватил небольшие заведения, которые стояли близко друг к другу в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Об этом пишет SHOT.

Пожар в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, внутри находится много баллонов с газом. Сейчас пламя «доедает» остальные кафешки. По всей округе распространился густой чёрный дым. На место прибыли пожарные бригады. Информация о пострадавших уточняется.

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ранее в посёлке Тихий Угол в Тамбовской области разгорелся крупный пожар, поглотивший 28 строений. По данным местной администрации, причиной возгорания стало неосторожное обращение местных жителей с огнём.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров