Пожар в Москве уничтожил сразу семь кафешек

В Москве огонь охватил небольшие заведения, которые стояли близко друг к другу в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Об этом пишет SHOT.

Пожар в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, внутри находится много баллонов с газом. Сейчас пламя «доедает» остальные кафешки. По всей округе распространился густой чёрный дым. На место прибыли пожарные бригады. Информация о пострадавших уточняется.