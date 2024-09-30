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30 сентября, 13:21

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Из-за лесного пожара дорогу возле Шахт затянуло дымом. Видео © Teleram / rostov_glavniy

«Принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры», — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора, пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, а пожар в Миллеровском районе локализован. В их тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В данный момент сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Голубев также призвал земляков быть осторожными в обращении с огнём и в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать в экстренные службы.

Лесной пожар после падения БПЛА под Ростовом локализован на площади 215 га
Лесной пожар после падения БПЛА под Ростовом локализован на площади 215 га

Накануне, 29 сентября, режим ЧС вводился из-за пожара в Милютинском районе Ростовской области. Там лесной пожар начался после падения беспилотника — огонь тушили с привлечением авиации.

Обложка ©

Teleram / rostov_glavniy

Наталья Демьянова
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