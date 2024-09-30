В Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

«Принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры», — написал он в телеграм-канале.

По данным губернатора, пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, а пожар в Миллеровском районе локализован. В их тушении задействован 491 человек и 143 единицы техники. В данный момент сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Голубев также призвал земляков быть осторожными в обращении с огнём и в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать в экстренные службы.