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30 сентября, 12:30

Лесной пожар после падения БПЛА под Ростовом локализован на площади 215 га

Спасатели локализовали лесной пожар в Милютинском районе в Ростовской области на площади 215 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу (ЮФО).

В Ростовской области тушат пожар после падения БПЛА. Видео © Telegram / Это Ростов новости

«Лесной пожар на территории Селивановского лесничества локализован на площади 215 га сегодня, 30 сентября, в 14:00», — говорится в сообщении.

В ведомстве ранее сообщали, что на месте ЧП в тушении пожара задействованы 159 спасателей и 54 единицы техники.

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Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области падение дрона ВСУ спровоцировало лесной пожар. По словам губернатора региона Василия Голубева, площадь возгорания составляла 20 гектаров. В связи с этим на территории лесничества в Селивановском сельском поселении ввели режим ЧС.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Дарья Нарыкова
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