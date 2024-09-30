Лесной пожар после падения БПЛА под Ростовом локализован на площади 215 га
Спасатели локализовали лесной пожар в Милютинском районе в Ростовской области на площади 215 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу (ЮФО).
В Ростовской области тушат пожар после падения БПЛА. Видео © Telegram / Это Ростов новости
«Лесной пожар на территории Селивановского лесничества локализован на площади 215 га сегодня, 30 сентября, в 14:00», — говорится в сообщении.
В ведомстве ранее сообщали, что на месте ЧП в тушении пожара задействованы 159 спасателей и 54 единицы техники.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области падение дрона ВСУ спровоцировало лесной пожар. По словам губернатора региона Василия Голубева, площадь возгорания составляла 20 гектаров. В связи с этим на территории лесничества в Селивановском сельском поселении ввели режим ЧС.
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