Лесной пожар после падения БПЛА под Ростовом локализован на площади 215 га

Спасатели локализовали лесной пожар в Милютинском районе в Ростовской области на площади 215 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу (ЮФО).

В Ростовской области тушат пожар после падения БПЛА. Видео © Telegram / Это Ростов новости

«Лесной пожар на территории Селивановского лесничества локализован на площади 215 га сегодня, 30 сентября, в 14:00», — говорится в сообщении.