Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров

В Самарской области площадь лесного пожара достигла 57 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, в результате возгорания в Сызранском районе никто не пострадал.

Тушение лесного пожара в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В Сызранском районе горят 57 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении МЧС.

К ликвидации возгорания привлечён Волжский спасательный центр МЧС. На месте работает 128 специалистов и 32 единицы техники.