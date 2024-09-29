Площадь лесного пожара в Самарской области за сутки выросла почти до 60 гектаров
В Самарской области площадь лесного пожара достигла 57 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, в результате возгорания в Сызранском районе никто не пострадал.
Тушение лесного пожара в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России
«В Сызранском районе горят 57 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении МЧС.
К ликвидации возгорания привлечён Волжский спасательный центр МЧС. На месте работает 128 специалистов и 32 единицы техники.
Напомним, о пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе села Смолькино Самарской области стало известно накануне днём. Тогда площадь возгорания составляла 23 гектара.
Кадр из видео Telegram / МЧС России