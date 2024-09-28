В Самарской области горит лес, угрозы населённым пунктам нет
МЧС: В селе Смолькино под Самарой загорелся лес на площади 23 гектара
В селе Смолькино в Самарской области горит лес на площади 23 гектара. Пламя не угрожает населённым пунктам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
В Самарской области горит лес. Видео © Telegram / СЫЗРАНЬ
«Сегодня в 13:33 (12:33 по московскому времени) поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 44 квартале Рачейского лесничества в районе населённого пункта Смолькино в Сызранском районе. Площадь пожара составляет 23 гектара», — говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве дополнили, что погибших и пострадавших нет. Семнадцать пожарных и четыре единицы техники тушат огонь. МЧС региона держит на контроле обстановку в лесу. Уточняется, что аэромобильная группировка МЧС находится в полной готовности к оперативному реагированию, так же как и аэромобильная группа Волжского спасательного центра МЧС РФ.
А ранее Life.ru рассказывал, что лесной пожар в Волгоградской области за сутки вырос в 20 раз. В управлении МЧС по региону уточнили, что угрозы для населённых пунктов на текущий момент не наблюдается.
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