В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии
В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Лесной пожар в Ростовской области. Видео © Telegram / Аксай Город — новости и события
«Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров. Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что органы местного самоуправления самостоятельно будут оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с обстановкой они будут подавать заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. В результате повреждены 30 строений, сгорели 13 жилых домов. По словам губернатора региона Василия Голубева, стихийное бедствие спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводом ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В настоящее время силы МЧС продолжают вести борьбу с огнём.
Кадр из видео Telegram / Аксай Город — новости и события