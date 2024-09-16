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16 сентября, 16:11

В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии

В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар в Ростовской области. Видео © Telegram / Аксай Город — новости и события

«Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров. Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что органы местного самоуправления самостоятельно будут оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с обстановкой они будут подавать заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. В результате повреждены 30 строений, сгорели 13 жилых домов. По словам губернатора региона Василия Голубева, стихийное бедствие спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводом ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В настоящее время силы МЧС продолжают вести борьбу с огнём.

Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован
Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован
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Кадр из видео Telegram / Аксай Город — новости и события

Наталья Демьянова
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