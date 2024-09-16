В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар в Ростовской области. Видео © Telegram / Аксай Город — новости и события

«Энергетики Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения потребителей из-за ландшафтных пожаров. Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что органы местного самоуправления самостоятельно будут оценивать ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с обстановкой они будут подавать заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи.