Почти 150 пожаров вспыхнули под Ростовом за сутки

В Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. Огонь повредил 30 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Лесной пожар в Ростовской области. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

«За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. В результате повреждены огнём 30 строений, в том числе сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.