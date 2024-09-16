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16 сентября, 11:22

Почти 150 пожаров вспыхнули под Ростовом за сутки

Голубев: Около 140 пожаров вспыхнули за сутки под Ростовом, сгорели 13 домов

В Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. Огонь повредил 30 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Лесной пожар в Ростовской области. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области

«За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. В результате повреждены огнём 30 строений, в том числе сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.

Голубев дополнил, что сейчас сотрудники МЧС тушат один природный пожар в левобережной зоне Аксайского района, возгорание удалось локализовать. Кроме того, пожарные ликвидировали три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах региона на общей площади 9,5 гектара.

Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован
Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области пламя охватило сухую растительность на огромной площади, количество природных пожаров превысило 60. По словам губернатора, стихийное бедствие было спровоцировано сильным ветром вкупе с перехлёстом проводом ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. Жителям, которые потеряли имущество и жильё в пожарах, окажут помощь.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ростовской области

Дарья Нарыкова
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