Почти 150 пожаров вспыхнули под Ростовом за сутки
Голубев: Около 140 пожаров вспыхнули за сутки под Ростовом, сгорели 13 домов
В Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. Огонь повредил 30 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Лесной пожар в Ростовской области. Обложка © Telegram / МЧС Ростовской области
«За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. В результате повреждены огнём 30 строений, в том числе сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь», — написал глава региона в телеграм-канале.
Голубев дополнил, что сейчас сотрудники МЧС тушат один природный пожар в левобережной зоне Аксайского района, возгорание удалось локализовать. Кроме того, пожарные ликвидировали три лесных пожара в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах региона на общей площади 9,5 гектара.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области пламя охватило сухую растительность на огромной площади, количество природных пожаров превысило 60. По словам губернатора, стихийное бедствие было спровоцировано сильным ветром вкупе с перехлёстом проводом ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. Жителям, которые потеряли имущество и жильё в пожарах, окажут помощь.
Telegram / МЧС Ростовской области