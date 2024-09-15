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Регион
15 сентября, 18:32

Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь

Потерявшие от пожаров в Ростовской области жильё и имущество получат помощь, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Пострадавших и погибших [в результате пожаров в Ростовской области] нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в тушении принимают участие более 2 тысяч человек и около 300 единиц техники. Пожары пылают в трёх районах области — Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском, их общая площадь составляет 7,4 гектара. По данным МЧС, пожарные локализовали возгорание в СНТ «Задонье» Ростовской области.

«В ростовском садовом товариществе «Задонье» огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе 4 жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается»,проинформировали в ведомстве.

Власти открыли ПВР для пострадавших от пожара в Ростовской области
Власти открыли ПВР для пострадавших от пожара в Ростовской области

Напомним, что в Ростовской области пламя охватило сухую растительность на огромной площади, количество ландшафтных пожаров превысило 60. Василий Голубев заявил, что бедствие было спровоцировано сильным ветром вкупе с перехлёстом проводом ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. Население Аксайского, Неклиновского и Каменского районов, где ситуация наиболее сложная, эвакуируют.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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