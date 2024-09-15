Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь

Потерявшие от пожаров в Ростовской области жильё и имущество получат помощь, заявил губернатор региона Василий Голубев.

«Пострадавших и погибших [в результате пожаров в Ростовской области] нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в тушении принимают участие более 2 тысяч человек и около 300 единиц техники. Пожары пылают в трёх районах области — Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском, их общая площадь составляет 7,4 гектара. По данным МЧС, пожарные локализовали возгорание в СНТ «Задонье» Ростовской области.

«В ростовском садовом товариществе «Задонье» огнеборцы МЧС России остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе 4 жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается», — проинформировали в ведомстве.