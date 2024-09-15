Власти открыли ПВР для пострадавших от пожара в Ростовской области 15 сентября, 16:27 Пожар в Ростовской области. Обложка © Telegram / Новости Ростова-на-Дону

В Аксае Ростовской области власти организовали пункт временного размещения для всех пострадавших от природного пожара, перекинувшегося на жилые постройки. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

«Для жителей домов, пострадавших от пожара в Аксае, развёрнут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж», — говорится в тексте.

Чиновник добавил, что сейчас пожар угрожает СНТ «Задонье» и «Донское» в Ольгинском поселении. К тушению привлечены пожарные расчёты не только из Аксайского района, но и из Ростова-на-Дону и Батайска.

Напомним, в Ростовской области природный пожар охватил более тысячи квадратных метров сухой растительности, всего зафиксировано уже 60 очагов возгорания. Ростовский губернатор Василий Голубев назвал причинами возгорания «сильный ветер, перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём». По его словам, наиболее сложная обстановка в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Там идёт эвакуация населения.

Авторы Татьяна Миссуми