Сильный ветер не позволяет использовать авиацию для тушения пожаров в Ростовской области

В Ростовской области пожары перекинулись на 15 частных домов. Сильный ветер не позволяет применить авиацию для тушения возгораний, в регионе насчитывается свыше 60 ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Ростовской области возникли более 60 ландшафтных пожаров. Видео © Telegram / МЧС России

«В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь. Наиболее сложная пожарная обстановка в Аксайском районе: в садовом товариществе «Задонье» из-за ветра пожар с травы перекинулся на 15 частных домов. Предварительно, огнём охвачено 6 000 квадратов. В тушении задействованы более 50 специалистов и 16 единиц техники», — указано в публикации министерства.

Представитель ликвидирующей пожар группировки сообщил, что сил и средств для борьбы с огнём хватает, но применение авиации невозможно из-за порывов ветра. Погибших и пострадавших нет.