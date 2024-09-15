Сильный ветер не позволяет использовать авиацию для тушения пожаров в Ростовской области
МЧС: Пожары в Ростовской области уже охватили 15 частных домов
В Ростовской области пожары перекинулись на 15 частных домов. Сильный ветер не позволяет применить авиацию для тушения возгораний, в регионе насчитывается свыше 60 ландшафтных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В Ростовской области возникли более 60 ландшафтных пожаров. Видео © Telegram / МЧС России
«В Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах сильный и порывистый ветер разносит огонь. Наиболее сложная пожарная обстановка в Аксайском районе: в садовом товариществе «Задонье» из-за ветра пожар с травы перекинулся на 15 частных домов. Предварительно, огнём охвачено 6 000 квадратов. В тушении задействованы более 50 специалистов и 16 единиц техники», — указано в публикации министерства.
Представитель ликвидирующей пожар группировки сообщил, что сил и средств для борьбы с огнём хватает, но применение авиации невозможно из-за порывов ветра. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее стало известно, что пожар охватывает свыше тысячи квадратов сухой травы. В МЧС насчитали 60 очагов возгораний. Местные жители публикуют в Интернете завораживающе пугающие кадры затмевающего небо дыма, который видно даже в самом Ростове-на-Дону.
Telegram / МЧС России