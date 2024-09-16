Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 04:44

Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован

Пожар на рынке в городе Аксай Ростовской области полностью потушен, сообщило МЧС РФ в телеграм-канале. В ведомстве не предоставили подробностей о повреждениях и пострадавших.

Кадры тушения пожара на рынке в Аксае. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области

Сильный ветер не позволяет использовать авиацию для тушения пожаров в Ростовской области
Сильный ветер не позволяет использовать авиацию для тушения пожаров в Ростовской области

Ранее сообщалось, что потерявшие от пожаров в Ростовской области жильё и имущество получат помощь. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. В регионе пламя охватило сухую растительность на огромной площади, количество ландшафтных пожаров превысило 60.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ростовской области

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров