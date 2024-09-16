Пожар на рынке в ростовском Аксае полностью ликвидирован
Пожар на рынке в городе Аксай Ростовской области полностью потушен, сообщило МЧС РФ в телеграм-канале. В ведомстве не предоставили подробностей о повреждениях и пострадавших.
Кадры тушения пожара на рынке в Аксае. Видео © Telegram / МЧС Ростовской области
Ранее сообщалось, что потерявшие от пожаров в Ростовской области жильё и имущество получат помощь. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев. В регионе пламя охватило сухую растительность на огромной площади, количество ландшафтных пожаров превысило 60.
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Telegram / МЧС Ростовской области