Угрозы населённым пунктам нет: Лесной пожар в Волгоградской области за сутки вырос в 20 раз

Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский в Волгоградской области возросла за сутки с 0,5 до 10 гектаров. Об этом информировала пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По последним данным, пожар локализован, угрозы для населённых пунктов в данный момент не наблюдается. Спасательные службы продолжают работу по локализации огня.