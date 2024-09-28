Угрозы населённым пунктам нет: Лесной пожар в Волгоградской области за сутки вырос в 20 раз
Площадь лесного пожара в Волгоградской области выросла с 0,5 до 10 гектаров
Площадь лесного пожара возле города Новоаннинский в Волгоградской области возросла за сутки с 0,5 до 10 гектаров. Об этом информировала пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По последним данным, пожар локализован, угрозы для населённых пунктов в данный момент не наблюдается. Спасательные службы продолжают работу по локализации огня.
Ранее два человека погибли при пожаре в красноярском посёлке Инголь. Возгорание произошло в трёхквартирном жилом доме, огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
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