Два человека погибли при пожаре в красноярском посёлке Инголь

Пожар в трёхквартирном жилом доме произошёл ночью в посёлке Инголь Шарыповского района Красноярского края. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщили в краевом управлении МЧС.

В одной из квартир были обнаружены два погибших человека, родившиеся в 1957 и 1955 годах. Причины трагедии будут установлены дознавателем МЧС. Всего на месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.