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27 сентября, 01:34

Два человека погибли при пожаре в красноярском посёлке Инголь

Пожарные на месте возгорания в посёлке под Красноярском. Обложка © / Telegram / МЧС Красноярского края

Пожарные на месте возгорания в посёлке под Красноярском. Обложка © / Telegram / МЧС Красноярского края

Пожар в трёхквартирном жилом доме произошёл ночью в посёлке Инголь Шарыповского района Красноярского края. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщили в краевом управлении МЧС.

В одной из квартир были обнаружены два погибших человека, родившиеся в 1957 и 1955 годах. Причины трагедии будут установлены дознавателем МЧС. Всего на месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

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Ранее сообщалось, что участник шоу «Битва шефов» Павел Чешу сгорел в своём ресторане в Краснодаре. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.

Артём Гапоненко
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