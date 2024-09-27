Два человека погибли при пожаре в красноярском посёлке Инголь
Пожарные на месте возгорания в посёлке под Красноярском. Обложка © / Telegram / МЧС Красноярского края
Пожар в трёхквартирном жилом доме произошёл ночью в посёлке Инголь Шарыповского района Красноярского края. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, сообщили в краевом управлении МЧС.
В одной из квартир были обнаружены два погибших человека, родившиеся в 1957 и 1955 годах. Причины трагедии будут установлены дознавателем МЧС. Всего на месте происшествия работали 16 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что участник шоу «Битва шефов» Павел Чешу сгорел в своём ресторане в Краснодаре. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.