В Костроме за неделю случились два пожара, из-за выброшенных из окон окурков

В Костроме за прошедшую неделю произошло два пожара, причиной которых стали непотушенные сигареты, выброшенные из окон верхних этажей. Окурки попали в окна соседних квартир, но, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщает МЧС России.

Ведомство напоминает, что курить следует только в специально отведенных местах. Перед выходом убедитесь, что сигарета полностью потушена. Виновные с происшествиях будут обязаны за свой счёт восстановить повреждённое жильё.