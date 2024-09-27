В Костроме за неделю случились два пожара, из-за выброшенных из окон окурков
Один из повреждённых пожаром балконов в Костроме. Обложка © Telegram / МЧС России
В Костроме за прошедшую неделю произошло два пожара, причиной которых стали непотушенные сигареты, выброшенные из окон верхних этажей. Окурки попали в окна соседних квартир, но, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщает МЧС России.
Ведомство напоминает, что курить следует только в специально отведенных местах. Перед выходом убедитесь, что сигарета полностью потушена. Виновные с происшествиях будут обязаны за свой счёт восстановить повреждённое жильё.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. Огонь охватил ангар на улице Горбунова.