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25 сентября, 03:24

На западе столицы произошёл пожар на площади 600 «квадратов»

ТАСС: На западе Москвы горит агар на площади 600 кв. м

На западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, огонь охватил ангар на улице Горбунова.

По информации экстренных служб, изначальная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, однако позже пламя выросло в шесть раз. Также существовала угроза перехода огня на соседнюю заправку, но позже она была снята.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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