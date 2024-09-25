На западе столицы произошёл пожар на площади 600 «квадратов»
ТАСС: На западе Москвы горит агар на площади 600 кв. м
На западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, огонь охватил ангар на улице Горбунова.
По информации экстренных служб, изначальная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, однако позже пламя выросло в шесть раз. Также существовала угроза перехода огня на соседнюю заправку, но позже она была снята.
Ранее Life.ru писал, что на Рублёвке сгорели VIP-бани, где любили отдыхать российские звёзды. Огонь полностью уничтожил банный комплекс «Место силы». Обошлось, к счастью, без пострадавших.
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