На западе столицы произошёл пожар на площади 600 «квадратов»

На западе Москвы произошёл пожар на площади 600 квадратных метров. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, огонь охватил ангар на улице Горбунова.

По информации экстренных служб, изначальная площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, однако позже пламя выросло в шесть раз. Также существовала угроза перехода огня на соседнюю заправку, но позже она была снята.