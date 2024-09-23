«Место силы» Волочковой, Шаляпина и других звёзд сгорело на Рублёвке
На Рублёвке сгорели VIP-бани, где любили отдыхать российские звёзды
"Место силы" российских звёзд на Рублёвке сгорело дотла. Огонь уничтожил VIP-бани, где тусовались селебы. По данным SHOT, пожар произошёл минувшей ночью. Огонь полностью уничтожил банный комплекс. Информации о пострадавших не поступало. Экспертам предстоит выяснить причину возгорания.
Пожа в «Месте силы» на Рублёвке. Видео © SHOT
"Место силы" — элитный банный комплекс в деревне Маслово Одинцовского г.о.. Там любили тусоваться московские бизнесмены и артисты. Местные не раз жаловались на запах дыма и заявляли, что объект построен незаконно. Минувшим летом он горел четыре раза, пожарным всегда удавалось его спасать. К слову, именно там летом отдыхали известная балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Тогда артистка пошутила, что готова родить ему детей.
Ранее в Свердловской области сгорел частный дом, на месте обнаружили тела двух подростков. Возбуждено уголовное дело.
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