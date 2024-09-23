«Место силы» Волочковой, Шаляпина и других звёзд сгорело на Рублёвке

"Место силы" — элитный банный комплекс в деревне Маслово Одинцовского г.о.. Там любили тусоваться московские бизнесмены и артисты. Местные не раз жаловались на запах дыма и заявляли, что объект построен незаконно. Минувшим летом он горел четыре раза, пожарным всегда удавалось его спасать. К слову, именно там летом отдыхали известная балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Тогда артистка пошутила, что готова родить ему детей.