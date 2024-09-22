Вечеринка подростков на Урале закончилась гибелью двух человек

Тела двух подростков обнаружены после пожара в частном доме в Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Место пожара под Североуральском, где погибли двое подростков. Фото © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

Трагедия произошла ночь на 22 сентября 2024 года в одном из посёлков Североуральского городского округа. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователи осмотрели место инцидента, допросили свидетелей, назначили комплекс экспертиз. Причину гибели несовершеннолетних установит судебно-медицинская экспертиза.

«ЧП произошло в доме, который использовался в качестве дачи. В день трагедии здесь отдыхала компания из шести детей из разных семей. Один из них совершеннолетний, он был за старшего. Они отдыхали так не в первый раз», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда начался пожар, четверо детей выскочили через окно на улицу, а двое других выбрались во двор, где их придавило навесом надворной постройки. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки в бане.