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Регион
21 сентября, 23:43

Пожар на АЗС на Ставрополье ликвидирован, пострадали два человека

Пожарные Ставропольского края полностью ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Новоселицком округе, где накануне вечером загорелся бензовоз. Согласно заявлению ГУ МЧС по региону, в 00.53 была объявлена полная ликвидация.

Пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю предварительно сообщила, что причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. В результате происшествия пострадали водитель бензовоза и оператор АЗС.

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Артём Гапоненко
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