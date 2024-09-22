Пожар на АЗС на Ставрополье ликвидирован, пострадали два человека
Пожарные Ставропольского края полностью ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Новоселицком округе, где накануне вечером загорелся бензовоз. Согласно заявлению ГУ МЧС по региону, в 00.53 была объявлена полная ликвидация.
Пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю предварительно сообщила, что причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. В результате происшествия пострадали водитель бензовоза и оператор АЗС.
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