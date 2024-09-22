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22 сентября, 10:01

В Забайкалье тракторист случайно поджёг и уничтожил 80 тонн сена

МЧС: В Забайкалье искра из двигателя трактора подожгла 20 гектаров поля

Место пожара на поле в Забайкалье. Фото © Telegram / МЧС России

Место пожара на поле в Забайкалье. Фото © Telegram / МЧС России

Мужчина из Забайкалья решил покосить траву на поле трактором, но это обернулось крупным пожаром. Из моторного отсека вылетела искра, которая подожгла всё поле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Тракторист попробовал сам справиться с огнём, но тщетно. Пришлось вызывать пожарных. На место приехали 35 специалистов и 10 единиц техники. Огонь уничтожил около 80 тонн сена и выжег 200 гектаров поля. Виновника уже оштрафовали.

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Ранее пожар произошел на автомойке в Ставрополе. Специалистам МЧС удалось предотвратить переход огня на АЗС. Также возгорание произошло в частном доме в Дагестане. Из-за огня погиб ребенок.

Полина Никифорова
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