В Забайкалье тракторист случайно поджёг и уничтожил 80 тонн сена
МЧС: В Забайкалье искра из двигателя трактора подожгла 20 гектаров поля
Место пожара на поле в Забайкалье. Фото © Telegram / МЧС России
Мужчина из Забайкалья решил покосить траву на поле трактором, но это обернулось крупным пожаром. Из моторного отсека вылетела искра, которая подожгла всё поле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Тракторист попробовал сам справиться с огнём, но тщетно. Пришлось вызывать пожарных. На место приехали 35 специалистов и 10 единиц техники. Огонь уничтожил около 80 тонн сена и выжег 200 гектаров поля. Виновника уже оштрафовали.
Ранее пожар произошел на автомойке в Ставрополе. Специалистам МЧС удалось предотвратить переход огня на АЗС. Также возгорание произошло в частном доме в Дагестане. Из-за огня погиб ребенок.