Пожарный погиб в результате детонации боевой части беспилотника ВСУ в ЛНР

В результате детонации боевой части беспилотники при тушении пожара в ЛНР погиб сотрудник МЧС. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Спасатель прибыл тушить сухую траву, загоревшуюся после падения обломков.

«В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника», — сказали в ведомстве.

Сообщается, что старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов получил травмы, несовместимые с жизнью. Его жизнь оборвалась на 34 году жизни. Личный состав МЧС России принёс свои соболезнования близким сотрудника. Также в пресс-службе упомянули, что командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко, пострадавшие из-за детонации, доставлены в больницу.