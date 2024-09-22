Пожарный погиб в результате детонации боевой части беспилотника ВСУ в ЛНР
Погибший в результате детонации дрона сотрудник МЧС ЛНР Вячеслав Глазунов. Обложка © Telegram / МЧС России
В результате детонации боевой части беспилотники при тушении пожара в ЛНР погиб сотрудник МЧС. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Спасатель прибыл тушить сухую траву, загоревшуюся после падения обломков.
«В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника», — сказали в ведомстве.
Сообщается, что старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов получил травмы, несовместимые с жизнью. Его жизнь оборвалась на 34 году жизни. Личный состав МЧС России принёс свои соболезнования близким сотрудника. Также в пресс-службе упомянули, что командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко, пострадавшие из-за детонации, доставлены в больницу.
Ранее Life.ru сообщал, что руководитель пиротехнического отдела Центра «Лидер» российского МЧС Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при разминировании взрывоопасного предмета. Его жизнь оборвалась в возрасте 46 лет.