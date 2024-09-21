Начальник пиротехнического отдела МЧС погиб при разминировании под Курском

Руководитель пиротехнического отдела Центра «Лидер» российского МЧС Вячеслав Цоффка погиб в Курской области при разминировании взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«21 сентября при исполнении служебных обязанностей в Курской области погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. В 46 лет, в самом расцвете сил, ушёл профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что трагедия произошла именно при выполнении сапёром служебных обязанностей — разминирования. За свою карьеру Цоффка множество раз принимал участие в гуманитарных разминированиях, как в России, так и за границей. Он лично обнаружил и обезвредил более 10 тысяч взрывоопасных предметов. За службу Родине был представлен к ордену Мужества и другим правительственным наградам.