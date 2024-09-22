Ребёнок погиб при пожаре из-за хлопка газа в Дагестане
Частный дом загорелся в Дагестане из-за взрыва газа. Фото © Telegram / МЧС России
В Дагестане из-за взрыва газа загорелся частный дом. К сожалению, без жертв не обошлось — погиб мальчик. Его тело нашли спасатели, передает пресс-служба МЧС России.
Трое пострадавших в результате возгорания были доставлены в больницу. Площадь пожара составила 100 «квадратов». С огнём боролись восемь специалистов и две единицы техники. Инцидент произошел в населенном пункте Ачису.
Ранее два человека пострадали из-за пожара на АЗС в Ставрополе. Причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Также возгорание 20 сентября произошло на кабельном складе в Подольске. Для тушения пожара пришлось привлечь вертолет Ми-26.