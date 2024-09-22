Ребёнок погиб при пожаре из-за хлопка газа в Дагестане

В Дагестане из-за взрыва газа загорелся частный дом. К сожалению, без жертв не обошлось — погиб мальчик. Его тело нашли спасатели, передает пресс-служба МЧС России .

Трое пострадавших в результате возгорания были доставлены в больницу. Площадь пожара составила 100 «квадратов». С огнём боролись восемь специалистов и две единицы техники. Инцидент произошел в населенном пункте Ачису.