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22 сентября, 08:52

Ребёнок погиб при пожаре из-за хлопка газа в Дагестане

Частный дом загорелся в Дагестане из-за взрыва газа. Фото © Telegram / МЧС России

Частный дом загорелся в Дагестане из-за взрыва газа. Фото © Telegram / МЧС России

В Дагестане из-за взрыва газа загорелся частный дом. К сожалению, без жертв не обошлось — погиб мальчик. Его тело нашли спасатели, передает пресс-служба МЧС России.

Трое пострадавших в результате возгорания были доставлены в больницу. Площадь пожара составила 100 «квадратов». С огнём боролись восемь специалистов и две единицы техники. Инцидент произошел в населенном пункте Ачису.

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Ранее два человека пострадали из-за пожара на АЗС в Ставрополе. Причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе. Также возгорание 20 сентября произошло на кабельном складе в Подольске. Для тушения пожара пришлось привлечь вертолет Ми-26.

Полина Никифорова
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