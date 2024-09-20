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20 сентября, 11:28

МЧС РФ: К тушению пожара в Подольске привлекли вертолёт Ми-26

К тушению пожара в здании кабельного склада в подмосковном Подольске привлекли вертолёт Ми-26. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ми-26 тушит пожар в Подольске. Видео © Telegram / МЧС России

«На месте работает воздушное судно Московского авиационного центра. В здании частично обрушилась кровля», — говорится в сообщении.

Крупный пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки локализован
Крупный пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки локализован

Напомним, о возгорании на территории предприятия по производству кабелей в Подольске стало известно сегодня днём. Изначально площадь пожара оценивалась в 3600 квадратных метров. Позже стало известно, что пламя распространилось на 4800 кв. м. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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