Крупный пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки локализован
Крупное возгорание склада в деревне Апаринки на юге Московской области локализован. О первых результатах борьбы спасателей с огнём сообщила пресс-служба МЧС России.
«По уточнённой информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров», — добавили в министерстве.
На опубликованных ведомством кадрах видно, что внутри гигантского склада продолжает бушевать огонь. Пламя тушат как с земли, так и с пожарного автоподъёмника.
Борьба с возгоранием склада в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России
Огонь охватил крупное здание поздней ночью 19 сентября. На складе хранилась текстильная продукция одной из фабрик: матрасы, одеяла и подушки. Спустя несколько часов произошло частичное обрушение кровли.
Telegram / МЧС России