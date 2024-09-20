Крупный пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки локализован

Крупное возгорание склада в деревне Апаринки на юге Московской области локализован. О первых результатах борьбы спасателей с огнём сообщила пресс-служба МЧС России.

«По уточнённой информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров», — добавили в министерстве.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что внутри гигантского склада продолжает бушевать огонь. Пламя тушат как с земли, так и с пожарного автоподъёмника.

Борьба с возгоранием склада в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России