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19 сентября, 23:39

Крупный пожар на складе в подмосковной деревне Апаринки локализован

Крупное возгорание склада в деревне Апаринки на юге Московской области локализован. О первых результатах борьбы спасателей с огнём сообщила пресс-служба МЧС России.

«По уточнённой информации, площадь пожара составляет 4 200 квадратных метров», — добавили в министерстве.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что внутри гигантского склада продолжает бушевать огонь. Пламя тушат как с земли, так и с пожарного автоподъёмника.

Борьба с возгоранием склада в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

Мощный пожар охватил санаторий в Подмосковье
Мощный пожар охватил санаторий в Подмосковье

Огонь охватил крупное здание поздней ночью 19 сентября. На складе хранилась текстильная продукция одной из фабрик: матрасы, одеяла и подушки. Спустя несколько часов произошло частичное обрушение кровли.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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