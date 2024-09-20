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19 сентября, 22:39

На горящем в Подмосковье складе матрасов обрушилась кровля

Частичное обрушение кровли произошло на складе в подмосковной деревне Апаринки в результате пожара. Об этом пишет SHOT.

На данный момент локализовать возгорание пока не удалось. В ликвидации уже задействованы 65 пожарных и 22 единицы техники, спасатели работают в условиях сильного задымления.

Продолжающийся пожар на складе в Подмосковье. Видео © SHOT

Напомним, в деревне Апаринки в районе Видного горит склад с матрасами на площади 5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших пока не было.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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