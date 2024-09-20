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19 сентября, 22:03

Огромный пожар на складе с матрасами начался в Подмосковье

Склад площадью 5 000 квадратных метров загорелся в подмосковной деревне Апаринки

Подмосковные пожарные тушат гигантский склад в деревне Апаринки. Огонь охватил здание поздней ночью 19 сентября и распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

На кадрах с места происшествия видно, как из-под крыши сооружения вырываются языки пламени. Над ангаром поднимается толстый столб густого чёрного дыма. По данным SHOT, внутри хранилась текстильная продукция одной из местных фабрик — подушки, матрасы, одеяла и прочее.

Кадры тушения склада в Подмосковье. Видео. © Telegram / SHOT

«На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники. Силы и средства наращиваются», — подчеркнули в МЧС.

В Ростовской области загорелся склад, огонь уже перекинулся на частные дома
В Ростовской области загорелся склад, огонь уже перекинулся на частные дома

А в Ярославле днём ранее загорелся автосервис с газовыми баллонами внутри. При тушении пожара один из них разгерметизировался и ранил четверых спасателей. Они госпитализированы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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