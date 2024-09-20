Огромный пожар на складе с матрасами начался в Подмосковье

Подмосковные пожарные тушат гигантский склад в деревне Апаринки. Огонь охватил здание поздней ночью 19 сентября и распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

На кадрах с места происшествия видно, как из-под крыши сооружения вырываются языки пламени. Над ангаром поднимается толстый столб густого чёрного дыма. По данным SHOT, внутри хранилась текстильная продукция одной из местных фабрик — подушки, матрасы, одеяла и прочее.

Кадры тушения склада в Подмосковье. Видео. © Telegram / SHOT