Огромный пожар на складе с матрасами начался в Подмосковье
Склад площадью 5 000 квадратных метров загорелся в подмосковной деревне Апаринки
Подмосковные пожарные тушат гигантский склад в деревне Апаринки. Огонь охватил здание поздней ночью 19 сентября и распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
На кадрах с места происшествия видно, как из-под крыши сооружения вырываются языки пламени. Над ангаром поднимается толстый столб густого чёрного дыма. По данным SHOT, внутри хранилась текстильная продукция одной из местных фабрик — подушки, матрасы, одеяла и прочее.
Кадры тушения склада в Подмосковье. Видео. © Telegram / SHOT
«На месте работают более 40 специалистов и 14 единиц техники. Силы и средства наращиваются», — подчеркнули в МЧС.
А в Ярославле днём ранее загорелся автосервис с газовыми баллонами внутри. При тушении пожара один из них разгерметизировался и ранил четверых спасателей. Они госпитализированы.
Telegram / SHOT