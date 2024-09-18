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17 сентября, 22:10

Сотрудники МЧС пострадали при тушении пожара в промзоне Ярославля

В Ярославле четверо пожарных пострадали при тушении возгорания в автосервисе

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара в автосервисе в Ярославле. Как сообщили в ведомстве, открытое горение удалось ликвидировать на площади 450 кв. метров.

Кадры с места тушения автосервиса в Ярославле. Видео © Telegram / МЧС России

«В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы. Открытое горение уже ликвидировано на 450 квадратах», — рассказали в МЧС.

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О пожаре в Дзержинском районе Ярославля ранее сообщили очевидцы. Люди рассказали, что с места ЧП были слышны звуки взрывов. Зарево от пожара видели за несколько километров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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