Дым, огонь и взрывы: Здание с газовыми баллонами внутри полыхает в Ярославле

Люди сообщили, что увидели дым и огонь около 20 минут назад. С места ЧП слышны звуки взрывов. В данный момент информации о пострадавших и причинах возгорания нет. На месте работают сотрудники МЧС. Зарево от пожара видно за несколько километров.