Дым, огонь и взрывы: Здание с газовыми баллонами внутри полыхает в Ярославле
SHOT: Мощный пожар произошёл в здании с газовыми баллонами в Ярославле
Мощный пожар произошёл в Дзержинском районе Ярославля. Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, внутри пылающего здания находятся газовые баллоны.
Мощный пожар произошёл в Дзержинском районе Ярославля. Видео © Жесть Ярославль
Люди сообщили, что увидели дым и огонь около 20 минут назад. С места ЧП слышны звуки взрывов. В данный момент информации о пострадавших и причинах возгорания нет. На месте работают сотрудники МЧС. Зарево от пожара видно за несколько километров.
Ранее при пожаре в цеху завода «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Возгорание произошло в коллекторе природного газа доменной печи.
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