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17 сентября, 20:07

Дым, огонь и взрывы: Здание с газовыми баллонами внутри полыхает в Ярославле

SHOT: Мощный пожар произошёл в здании с газовыми баллонами в Ярославле

Мощный пожар произошёл в Дзержинском районе Ярославля. Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, внутри пылающего здания находятся газовые баллоны.

Мощный пожар произошёл в Дзержинском районе Ярославля. Видео © Жесть Ярославль

Люди сообщили, что увидели дым и огонь около 20 минут назад. С места ЧП слышны звуки взрывов. В данный момент информации о пострадавших и причинах возгорания нет. На месте работают сотрудники МЧС. Зарево от пожара видно за несколько километров.

Чёрный дым сгустился над Шатурой из-за мощного пожара
Чёрный дым сгустился над Шатурой из-за мощного пожара

Ранее при пожаре в цеху завода «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Возгорание произошло в коллекторе природного газа доменной печи.

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Telegram / Жесть Ярославль

Оксана Попова
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