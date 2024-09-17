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16 сентября, 23:27

Семилетний мальчик погиб при пожаре в Новой Москве

МЧС: Тело семилетнего мальчика найдено при тушении пожара в СНТ в Новой Москве

В Новой Москве произошёл пожар в частном доме на территории СНТ Маяк-Бурцево. Как сообщили в МЧС России, в результате происшествия погиб ребёнок, его отец пострадал.

В СНТ Маяк-Бурцево в Новой Москве загорелся двухэтажный частный дом, погиб семилетний мальчик. Видео © Telegram / МЧС России

По данным ведомства, произошло обрушение кровли, перекрытий и стен по всей площади. В дальнейшем огонь перекинулся на рядом стоящее здание. При пожаре пострадал мужчина. Он рассказал спасателям, что в горящем доме находится его семилетний сын. Позднее тело ребёнка обнаружат пожарные.

Три дома сгорели в результате лесного пожара в Воронежской области
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Ранее при пожаре в цеху завода «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Возгорание произошло в коллекторе природного газа доменной печи.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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