Мощный пожар охватил санаторий в Подмосковье
Крыша санатория «Загорские Дали» в Подмосковье загорелась на площади 1000 кв. м.
Пожар в подмосковном санатории «Загорские Дали». Обложка © Life.ru
В Московской области начался мощный пожар в здании санатория «Загорские Дали» в Сергиево-Посадском районе. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Пожар в санатории «Загорские Дали» под Сергиевым Посадом. Видео © Life.ru
Пламя охватило крышу спортзала. Площадь возгорания составляет 1000 метров. Эвакуация не требуется.
Санаторий «Загорские Дали» находится в одноимённом посёлке, построенном специально для работников учреждения, где получают лечение пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.
Ранее Life.ru писал, что мощный пожар произошёл в здании с газовыми баллонами в Ярославле. Пострадали четыре сотрудника МЧС.