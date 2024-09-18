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18 сентября, 16:04

Мощный пожар охватил санаторий в Подмосковье

Крыша санатория «Загорские Дали» в Подмосковье загорелась на площади 1000 кв. м.

Пожар в подмосковном санатории «Загорские Дали». Обложка © Life.ru

Пожар в подмосковном санатории «Загорские Дали». Обложка © Life.ru

В Московской области начался мощный пожар в здании санатория «Загорские Дали» в Сергиево-Посадском районе. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар в санатории «Загорские Дали» под Сергиевым Посадом. Видео © Life.ru

Пламя охватило крышу спортзала. Площадь возгорания составляет 1000 метров. Эвакуация не требуется.

Санаторий «Загорские Дали» находится в одноимённом посёлке, построенном специально для работников учреждения, где получают лечение пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

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Ранее Life.ru писал, что мощный пожар произошёл в здании с газовыми баллонами в Ярославле. Пострадали четыре сотрудника МЧС.

Дарья Нарыкова
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