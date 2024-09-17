Постояльцев дома престарелых в ЛНР эвакуировали из-за пожара

В ЛНР 120 специалистов МЧС России круглосуточно борются с мощным природным пожаром. Как сообщили в ведомстве, на данный момент известно о двух пострадавших. Во избежание увеличения их числа, были эвакуированы постояльцы дома престарелых из посёлка Станица, куда приближается пламя.