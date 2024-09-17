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16 сентября, 22:56

Постояльцев дома престарелых в ЛНР эвакуировали из-за пожара

МЧС: 85 постояльцев дома престарелых в посёлке ЛНР эвакуированы из-за пожаров

С возгоранием в ЛНР борются специалисты МЧС России. Обложка © Telegram / МЧС России

С возгоранием в ЛНР борются специалисты МЧС России. Обложка © Telegram / МЧС России

В ЛНР 120 специалистов МЧС России круглосуточно борются с мощным природным пожаром. Как сообщили в ведомстве, на данный момент известно о двух пострадавших. Во избежание увеличения их числа, были эвакуированы постояльцы дома престарелых из посёлка Станица, куда приближается пламя.

В ЛНР продолжается тушение мощного природного пожара. Обложка © Telegram / МЧС России

«В селе Валуйское огнём повреждены 10 частных жилых домов. Пострадали два человека. Проводится эвакуация. Развернуты пункты временного размещения в поселке городского типа Станица-Луганская. Кроме того, 85 пациентов дома престарелых вывезли в центральную городскую больницу», — сообщили в ведомстве.

Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога
Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога

Напомним, что в ЛНР в последние дни бушуют пожары, которые зафиксированы в нескольких районах. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией. Кроме того, не обошло стороной пламя и Первомайск, который остался без света из-за пожаров.

Оксана Попова
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