Эвакуацию объявили в посёлке Ольховое в ЛНР из-за лесного пожара

Жителей посёлка Ольховое в Станично-Луганском районе ЛНР призвали организованно эвакуироваться в связи с распространением лесного пожара. Об этом говорится в телеграм-канале местной администрации.

Власти округа предупредили, что пламя приближается к населённому пункту Валуйское и микрорайону Рыбхоз. Живущих на прилегающих к лесному массиву улицах попросили проявлять повышенную бдительность.