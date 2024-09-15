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15 сентября, 18:45

Эвакуацию объявили в посёлке Ольховое в ЛНР из-за лесного пожара

Жителей посёлка Ольховое в Станично-Луганском районе ЛНР призвали организованно эвакуироваться в связи с распространением лесного пожара. Об этом говорится в телеграм-канале местной администрации.

Власти округа предупредили, что пламя приближается к населённому пункту Валуйское и микрорайону Рыбхоз. Живущих на прилегающих к лесному массиву улицах попросили проявлять повышенную бдительность.

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Напомним, что сегодня стало известно о природном пожаре в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР. Возгорание возникло в районе села Степное и перекинулось на территорию завода по производству алюминия.

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Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Юрий Лысенко
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