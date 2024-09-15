Эвакуацию объявили в посёлке Ольховое в ЛНР из-за лесного пожара
Жителей посёлка Ольховое в Станично-Луганском районе ЛНР призвали организованно эвакуироваться в связи с распространением лесного пожара. Об этом говорится в телеграм-канале местной администрации.
Власти округа предупредили, что пламя приближается к населённому пункту Валуйское и микрорайону Рыбхоз. Живущих на прилегающих к лесному массиву улицах попросили проявлять повышенную бдительность.
Напомним, что сегодня стало известно о природном пожаре в Антрацитовском муниципальном округе ЛНР. Возгорание возникло в районе села Степное и перекинулось на территорию завода по производству алюминия.
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