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16 сентября, 21:43

Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога

Мирошник: Причиной пожаров в Станично-Луганском районе ЛНР мог быть поджог

Пожары в полыхающем Станично-Луганском районе ЛНР могли быть вызваны поджогом. Такую версию высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который в качестве доказательств опубликовал фото бутылок с зажигательной смесью.

  • Бутылки с зажигательной смесью, которые нашли в Станично-Луганском округе ЛНР. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    Бутылки с зажигательной смесью, которые нашли в Станично-Луганском округе ЛНР. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
  • Бутылки с зажигательной смесью, которые нашли в Станично-Луганском округе ЛНР. Фото © Telegram / Mash на Донбассе
    Бутылки с зажигательной смесью, которые нашли в Станично-Луганском округе ЛНР. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

Бутылки с зажигательной смесью, которые нашли в Станично-Луганском округе ЛНР. Фото © Telegram / Mash на Донбассе

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«Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил. По словам бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении водой потушить почти невозможно», — написал дипломат в телеграм-канале.

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Напомним, что в ЛНР в последние дни бушуют пожары, которые зафиксированы в нескольких районах. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией. Кроме того, не обошло стороной пламя и Первомайск, который остался без света из-за пожаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Оксана Попова
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