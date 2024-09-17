Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога

Пожары в полыхающем Станично-Луганском районе ЛНР могли быть вызваны поджогом. Такую версию высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который в качестве доказательств опубликовал фото бутылок с зажигательной смесью.

«Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил. По словам бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении водой потушить почти невозможно», — написал дипломат в телеграм-канале.