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11 сентября, 20:42

Беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной

МЧС России: В Кременной ЛНР беспилотник атаковал пожарную часть, пострадавших нет

Беспилотник атаковал пожарную часть, находящуюся в Кременной ЛНР. По данным управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

«Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили», — рассказали в пресс-службе министерства.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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