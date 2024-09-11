Беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной
МЧС России: В Кременной ЛНР беспилотник атаковал пожарную часть, пострадавших нет
Беспилотник атаковал пожарную часть, находящуюся в Кременной ЛНР. По данным управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.
«Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили», — рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее несколько взрывов прогремели на стройке в московском районе Северное Тушино. На месте разгорелся пожар, это попало на видео. Информации о пострадавших не поступало.
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