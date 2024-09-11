Беспилотник атаковал пожарную часть в Кременной

Беспилотник атаковал пожарную часть, находящуюся в Кременной ЛНР. По данным управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

«Вечером БПЛА атаковал подразделение МЧС России в прифронтовом городе Кременной Луганской Народной Республики. К счастью, личный состав не пострадал. Все успели укрыться, повреждены служебные и личные автомобили», — рассказали в пресс-службе министерства.