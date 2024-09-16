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16 сентября, 19:22

Первомайск в ЛНР остался без электричества из-за природных пожаров

Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) остался без света из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.

«В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта», — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Колягина, ЧП на ЛЭП привело к отключению водоснабжения, а также частичному отсутствию интернета и мобильной связи. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию трёх ландшафтных пожаров вблизи населённых пунктов округа, а коммунальные предприятия помогают жителям с помощью водовозов. Задействованы три единицы техники.

В Ростовской области из-за пожаров ввели временные отключения электроэнергии
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Ранее Life.ru писал, что мощный пожар разгорелся на свалке под Нижним Новгородом. Его площадь выросла до 35 тысяч квадратов. Прокуратура показала апокалиптичное видео.

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Shutterstock / FOTODOM / Electric power transmission

Никита Никонов
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