Первомайск в ЛНР остался без электричества из-за природных пожаров

Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) остался без света из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин.

«В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта», — написал градоначальник в телеграм-канале.

По словам Колягина, ЧП на ЛЭП привело к отключению водоснабжения, а также частичному отсутствию интернета и мобильной связи. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию трёх ландшафтных пожаров вблизи населённых пунктов округа, а коммунальные предприятия помогают жителям с помощью водовозов. Задействованы три единицы техники.