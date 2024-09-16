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16 сентября, 11:39

Появилось апокалиптичное видео пожара на свалке под Нижним Новгородом, его площадь выросла в разы

Площадь пожара на свалке в Нижегородской области выросла до 35 тысяч «квадратов»

В Городецком районе Нижегородской области площадь пожара на мусорном полигоне разрослась до 35 тысяч квадратных метров. Об этом докладывает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в беседе с ТАСС. Ход выясненения причины инцидента контролирует прокуратура.

Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«После подсчётов (площадь пожара — Прим. Life.ru) составила 35 000 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, 15 сентября в Нижегородской области загорелся мусорный полигон для хранения твёрдых бытовых отходов поблизости от деревни Скородум. На месте находятся живые силы и техника экстренных служб.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Нижегородской области

Николай Рюмин
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