Появилось апокалиптичное видео пожара на свалке под Нижним Новгородом, его площадь выросла в разы

В Городецком районе Нижегородской области площадь пожара на мусорном полигоне разрослась до 35 тысяч квадратных метров. Об этом докладывает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в беседе с ТАСС. Ход выясненения причины инцидента контролирует прокуратура.