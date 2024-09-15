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15 сентября, 18:20

В Нижегородской области горит мусорный полигон на площади 8 тысяч квадратов

В Нижегородской области загорелся мусорный полигон для хранения твёрдых бытовых отходов поблизости от деревни Скородум. По предварительным оценкам, площадь пожара составила порядка 8000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.

«Сегодня вечером поступило сообщение о горении мусора на полигоне твердых бытовых отходов вблизи н.п. Скородум, Городецкого муниципального округа. Совместная группировка сил и средств работает на месте. В настоящее время предварительная площадь пожара составляет порядка 8000 кв.м. Работы продолжаются», — сказано в публикации.

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В то же время пожары охватили Ростовскую область, на территории которой возникло уже свыше 60 очагов возгорания, а дым виден даже из столицы региона. Также сложная задача стоит перед сотрудниками МЧС в Крыму, где огонь распространился на 23 гектара лесов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SanchaiRat

Юрий Лысенко
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