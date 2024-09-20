Площадь пожара на кабельном заводе в Подольске возросла до 4 800 квадратов
Площадь пожара в здании кабельного склада в подмосковном Подольске разрослась до 4800 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожарные тушат возгорание на кабельном заводе в Подольске. Видео © Telegram / МЧС Московской области
«В Подольске площадь пожара — 4 800 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли 30 человек», — говорится в публикации.
В настоящее время в тушении пожара задействованы свыше 70 специалистов и 24 единицы техники.
Напомним, что о возгорании на территории предприятия по производству кабелей в Подольске стало известно сегодня днём. Изначально площадь пожара оценивалась в 3600 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.
Telegram / МЧС Московской области