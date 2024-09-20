Кабельный завод в Подольске полыхает на площади 3600 квадратов

В подмосковном Подольске полыхает производственное здание на 3 600 квадратных метрах. Огнеборцы пытаются ликвидировать горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Пожар на предприятии в Подольске. Видео © Telegram / Подольск

Крупный пожар разгорелся на Кабельном заводе. По предварительной информации МЧС, пострадавших нет. В тушении задействованы несколько экипажей пожарных. На месте находятся две машины скорой помощи и одна полицейская.