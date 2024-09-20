Тела троих детей нашли при тушении пожара в деревянной двухэтажке Якутска

Трагический инцидент произошёл в двухэтажном доме в Якутске, где в результате пожара погибли трое детей. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь около 50 квадратных метров.

14 жильцов были эвакуированы из подъезда. Для ликвидации возгорания было задействовано 54 специалиста и 13 единиц техники. В процессе тушения пожара сотрудники обнаружили тела троих детей: семимесячного, 1,5- и 2,5-летнего возраста. В настоящее время проводится расследование.