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20 сентября, 01:46

Тела троих детей нашли при тушении пожара в деревянной двухэтажке Якутска

Сотрудники МЧС на пожаре в Якутске. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС на пожаре в Якутске. Обложка © Telegram / МЧС России

Трагический инцидент произошёл в двухэтажном доме в Якутске, где в результате пожара погибли трое детей. Как сообщили в МЧС России, огонь охватил площадь около 50 квадратных метров.

14 жильцов были эвакуированы из подъезда. Для ликвидации возгорания было задействовано 54 специалиста и 13 единиц техники. В процессе тушения пожара сотрудники обнаружили тела троих детей: семимесячного, 1,5- и 2,5-летнего возраста. В настоящее время проводится расследование.

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Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре на складе в подмосковной деревне Апаринки. В результате обрушилась часть кровли. К настоящему моменту открытое возгорание ликвидировано.

Артём Гапоненко
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  • Саха (Якутия), Республика
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