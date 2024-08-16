Пьяный лихач на Toyota задавил группу подростков на тротуаре в Якутске В Якутске нетрезвый водитель без прав сбил школьников, двое из них пострадали 16 августа, 07:24 Машина, сбившая детей в Якутске. Обложка © Telegram / Отдел Госавтоинспекции МУ МВД России "Якутское"

В Якутске автомобиль сбил пешеходов, двигавшихся по обочине дороги, в результате аварии двое подростков получили травмы и были доставлены в больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"В городе Якутске водитель автомобиля совершил наезд на группу несовершеннолетних пешеходов, идущих по обочине, и скрылся с места происшествия, госпитализированы 2 школьников", — говорится в тексте.

Как уточнили в местной Госавтоинспекции, нарушителем оказался 42-летний мужчина, который на машине Toyota без госномеров ехал в сторону Старой Табаги. Он значительно превысил скорость и не справившись на повороте с управлением, сбил четверых школьников, после чего скрылся.

Полиция смогла оперативно разыскать виновника ДТП. Он оказался пьян, и, более того, не имел водительского удостоверения. Заведено административное дело. Госпитализированы с места аварии были две 17-летние девочки. У одной зафиксированы переломы и рваные раны, у другой — незначительные ушибы, её отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что пассажирский микроавтобус и два грузовика столкнулись на 549-м км автомобильной дороги М-12 "Восток" в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. В результате один человек погиб на месте, ещё 18 пострадали.

Авторы Татьяна Миссуми