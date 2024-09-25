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25 сентября, 16:06

Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб при пожаре в своём ресторане

Павел Чеша. Обложка © Telegram / У Шефа на Комарова

Павел Чеша. Обложка © Telegram / У Шефа на Комарова

Участник шоу «Битва шефов» Павел Чешу сгорел в своём ресторане в Краснодаре. О происшествии сообщили в телеграм-канале заведения. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.

«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла», — говорится в одном из сообщений группы.

Родственники погибшего отметили, что проводка вспыхнула в заведении ночью. Шеф незамедлительно прибежал на место и, не дожидаясь пожарных, начал сам бороться с огнём, но не рассчитал силы. Сейчас следователи устанавливают точные причины пожара.

Павел Чеша бы участником в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5», а также работал поваром на производстве ФК «Краснодар».

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Александра Мышляева
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