Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб при пожаре в своём ресторане

Участник шоу «Битва шефов» Павел Чешу сгорел в своём ресторане в Краснодаре. О происшествии сообщили в телеграм-канале заведения. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.

«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла», — говорится в одном из сообщений группы.

Родственники погибшего отметили, что проводка вспыхнула в заведении ночью. Шеф незамедлительно прибежал на место и, не дожидаясь пожарных, начал сам бороться с огнём, но не рассчитал силы. Сейчас следователи устанавливают точные причины пожара.