Участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб при пожаре в своём ресторане
Павел Чеша. Обложка © Telegram / У Шефа на Комарова
Участник шоу «Битва шефов» Павел Чешу сгорел в своём ресторане в Краснодаре. О происшествии сообщили в телеграм-канале заведения. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность проводки.
«Заведение больше не работает в связи с внезапной смертью Павла», — говорится в одном из сообщений группы.
Родственники погибшего отметили, что проводка вспыхнула в заведении ночью. Шеф незамедлительно прибежал на место и, не дожидаясь пожарных, начал сам бороться с огнём, но не рассчитал силы. Сейчас следователи устанавливают точные причины пожара.
Павел Чеша бы участником в шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5», а также работал поваром на производстве ФК «Краснодар».
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