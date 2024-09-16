Пожар в ростовском СНТ полностью ликвидирован
МЧС России: В Ростовской области потушили пожар в СНТ «Задонье»
Пожар в СНТ «Задонье» Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщили в управлении МЧС России.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье», — рассказали в ведомстве.
Напомним, в Ростовской области загорелась сухая растительность на огромной площади, а количество ландшафтных пожаров превысило 60. Губернатор Василий Голубев уточнил, что всё спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводов ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В СНТ «Задонье» огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь
Telegram / МЧС России