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16 сентября, 20:47

Пожар в ростовском СНТ полностью ликвидирован

МЧС России: В Ростовской области потушили пожар в СНТ «Задонье»

Пожар в СНТ «Задонье» Ростовской области полностью потушен. Об этом сообщили в управлении МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ростовском садовом товариществе «Задонье», — рассказали в ведомстве.

Власти открыли ПВР для пострадавших от пожара в Ростовской области
Власти открыли ПВР для пострадавших от пожара в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области загорелась сухая растительность на огромной площади, а количество ландшафтных пожаров превысило 60. Губернатор Василий Голубев уточнил, что всё спровоцировал сильный ветер вкупе с перехлёстом проводов ЛЭП и неосторожным обращением с огнём. В СНТ «Задонье» огонь повредил 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Потерявшим жильё и имущество от пожаров в Ростовской области окажут помощь

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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