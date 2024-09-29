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29 сентября, 09:25

Десятки гектаров леса горят под Ростовом после падения БПЛА

Голубев: В Ростовской области падение БПЛА спровоцировало лесной пожар

В Милютинском районе в Ростовской области падение беспилотника спровоцировало лесной пожар. Сейчас его площадь разрослась до 20 гектаров. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолёт МЧС», — говорится в сообщении.

Глава региона также уточнил, что на данный момент угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

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Ранее Life.ru сообщал о попытках ВСУ атаковать Воронежскую область при помощи БПЛА. Обломки сбитых дронов вызвали несколько возгораний в городе и за его пределами, Life.ru публиковал фото последствий атаки. По информации Минобороны, в ночь атаки в регионе сбили 17 БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Мария Любицкая
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