Десятки гектаров леса горят под Ростовом после падения БПЛА

В Милютинском районе в Ростовской области падение беспилотника спровоцировало лесной пожар. Сейчас его площадь разрослась до 20 гектаров. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.

«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнём вылетел вертолёт МЧС», — говорится в сообщении.