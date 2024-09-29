В части Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожара после падения дрона

На территории лесничества в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Ростовской области тушат пожар после падения БПЛА. Видео © Telegram / Это Ростов новости

«В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введён режим ЧС», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Голубева, для тушения пожара задействовали 102 спасателя и 44 единицы техники. Пламя повредило жилой дом и хозяйственную постройку в хуторе Варламовка, пояснил глава региона.