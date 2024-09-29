Массированная атака беспилотников на российские регионы 29 сентября: главное

В ночь с 28 на 29 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, также известно о пострадавших в одной из областей. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.

Об уничтожении украинского БПЛА вечером, 28 сентября, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О разрушениях не сообщалось. Через некоторое время также стало известно об атаке украинских дронов на Белгородскую область, в результате которой тяжёлые ранения получили три женщины. Одна из них лишилась нижних конечностей.

После полуночи появились сведения об отражении атаки БПЛА на Кубани. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, один из дронов был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Шабельское Щербиновского района. После уничтожения он врезался в дерево и взорвался, от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери. Также сообщалось о работе ПВО в Ейске Краснодарского края.

ВСУ атаковали и граничащую с Кубанью Ростовскую область, где были подавлены четыре украинских БПЛА. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, вражеские объекты удалось ликвидировать силам противовоздушной обороны в Азовском районе. Ближе к утру он сообщил об уничтожении 18 дронов.

Также ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область. По информации губернатора региона Андрея Бочарова, силы ПВО нейтрализовали несколько дронов. В результате их падения произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено.