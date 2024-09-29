Массированная атака беспилотников на российские регионы 29 сентября: главное
В ночь на 29 сентября украинские БПЛА атаковали ряд российских регионов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В ночь с 28 на 29 сентября силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена массовая атака украинских беспилотников на российские регионы. В результате происшествия повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, также известно о пострадавших в одной из областей. Что известно о нападении к данному часу — в материале Life.ru.
Об уничтожении украинского БПЛА вечером, 28 сентября, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. О разрушениях не сообщалось. Через некоторое время также стало известно об атаке украинских дронов на Белгородскую область, в результате которой тяжёлые ранения получили три женщины. Одна из них лишилась нижних конечностей.
После полуночи появились сведения об отражении атаки БПЛА на Кубани. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, один из дронов был подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в селе Шабельское Щербиновского района. После уничтожения он врезался в дерево и взорвался, от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери. Также сообщалось о работе ПВО в Ейске Краснодарского края.
ВСУ атаковали и граничащую с Кубанью Ростовскую область, где были подавлены четыре украинских БПЛА. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, вражеские объекты удалось ликвидировать силам противовоздушной обороны в Азовском районе. Ближе к утру он сообщил об уничтожении 18 дронов.
После введения режима воздушной опасности стало известно об уничтожении нескольких беспилотников в Воронежской области. Они были ликвидированы средствами ПВО и РЭБ. В результате несколько сбитых БПЛА упали в Воронеже и пригороде. Один из них попал в многоэтажку, после чего начался пожар. Несколько возгораний также было зафиксировано на окраинах города.
Также ВСУ попытались атаковать Волгоградскую область. По информации губернатора региона Андрея Бочарова, силы ПВО нейтрализовали несколько дронов. В результате их падения произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно потушено.
По информации Министерства обороны РФ, за ночь было уничтожено 125 беспилотников. В частности, 67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 — над Белгородской, 17 — над Воронежской, 18 — над Ростовской, по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Три дрона сбили над акваторией Азовского моря.