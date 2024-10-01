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1 октября, 15:30

Владельцы помогают тушить пожар, охвативший сразу несколько кафе в Москве

В Москве продолжают гореть небольшие кафешки, которые стоят близко друг к другу в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Сотрудники торговых павильонов экстренно выносят технику и вещи. Владельцы заведений помогают спасателям ликвидировать возгорание.

Пожар вблизи метро Савёловская. Видео © Life.ru

В посёлке Тихий Угол под Тамбовом разгорелся пожар, огонь охватил 28 домов
В посёлке Тихий Угол под Тамбовом разгорелся пожар, огонь охватил 28 домов

Напомним, в Москве огонь охватил небольшие заведения вблизи Савёловского вокзала. Уточнялось, что внутри находится много баллонов с газом. По всей округе распространился густой чёрный дым. На место прибыли пожарные бригады. Информация о пострадавших уточняется.

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Life.ru

Александра Мышляева
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