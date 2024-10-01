Владельцы помогают тушить пожар, охвативший сразу несколько кафе в Москве

В Москве продолжают гореть небольшие кафешки, которые стоят близко друг к другу в здании на Складочной улице в Бутырском районе. Сотрудники торговых павильонов экстренно выносят технику и вещи. Владельцы заведений помогают спасателям ликвидировать возгорание.